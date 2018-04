Krupp - Eine deutsche Familie (1)

Der schnöselige Enkel Arndt ist Bertha Krupp nicht recht. Er ist der kruppschen "Thronfolge" nicht würdig. Obwohl Arndts Vater und ihr Sohn Alfried das ähnlich sehen, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Mutter und Sohn. Schwer getroffen erleidet Bertha einen Herzinfarkt, der sie über ihr Leben sinnieren lässt.



Ihrem Dienstmädchen erzählt sie von ihrem bewegten Leben als Teil der Familie Krupp. Ihre behütete Kindheit findet ein jähes Ende, als das Doppelleben ihres geliebten Vaters Fritz publik wird, der sich in seiner Freizeit am liebsten mit jungen, gut aussehenden Männern umgibt. Ihre Mutter Margarethe bittet Kaiser Wilhelm II., den engen Freund der Familie, um Hilfe, doch der hat keine Lust, in diesen Skandal involviert zu werden. Er dafür, dass die Störenfriede zum Schweigen gebracht werden.



Als Bertha einige Jahre später Gustav von Bohlen heiratet und sie Kinder bekommen, macht sie es sich zur Aufgabe, diese zur absoluten Selbstdisziplin zu erziehen. Vor allem der älteste Sohn und Erbe des Unternehmens, Alfried, bekommt das zu spüren.



Das Unternehmen Krupp genießt hohes Ansehen. Doch nachdem Deutschland den mit Krupps Waffen geführten Krieg verloren hat und in ganz Deutschland eine Revolution ausbricht, richtet sich die Stimmung erstmals auch gegen die mächtige Unternehmerfamilie. Die Krupps müssen aus Essen fliehen.