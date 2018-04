Der Krieg ist verloren, Vater Gustav liegt im Sterben, und Alfried muss für die Kriegsverbrechen des Unternehmens geradestehen. Während seiner Zeit im Gefängnis stirbt sein Vater, und Alfried steht vor den Trümmern eines einst einflussreichen Unternehmens. Obwohl sein Vorhaben aussichtslos erscheint, setzt er sich in den Kopf, die Krupps wieder zu altem Ruhm zu führen. Diesmal jedoch nicht mit Waffen. Statt mit seinen Brüdern zusammenzuarbeiten, holt er den jungen Versicherungsdirektor Berthold Beitz an Bord, der ihm nun mit Rat und Tat zu Seite steht.



Nach seinem Gefängnisaufenthalt sucht Alfried das erste Mal Kontakt zu seinem Sohn. Arndt ist ein exzentrischer und eigenwilliger junger Mann, der nicht viel von den Geschäften der Krupps versteht, aber erpicht darauf ist, seinen Vater stolz zu machen. Er wäre der alleinige Erbe des kruppschen Unternehmens - aber was würde diese Bürde in seinen Händen bedeuten?