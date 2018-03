Kurzerhand ließ ich mich selbst hypnotisieren

Hannas Lebensstrategien scheitern, und irgendwann bleibt ihr keine Wahl mehr, sie muss sich ihrer eigenen Geschichte stellen, und das bedeutet: Sie muss noch mal zurück, zur Wiege des Traumas. Dabei bedient sie sich nach anfänglichen Widerständen einer ungewöhnlichen Methode: Sie lässt sich hypnotisieren.

Ich hatte bislang noch keine Erfahrung mit Hypnotherapie und die Recherche war sehr spannend und aufschlussreich, weil ich mich kurzerhand zum Eigenversuch entschloss und mich selbst hypnotisieren ließ in einem Institut in München. Im Untergeschoss eines Neubaus starrte ich schließlich auf einen Punkt an der Wand und begann mich zu entspannen und auf eine geführte innere Reise zu begeben. Ob und wie weit ich in Trance war, vermag ich nicht zu sagen. Dass man das selbst nicht einschätzen kann, ist normal, sagte mir der Therapeut.