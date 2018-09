Im Jahr 2000 war der gefragte Jungstar gleich mit zwei Filmen im Kino zu sehen: In dem Drama "Julietta" von Regisseur Christoph Stark übernahm sie die Hauptrolle, in Marco Petrys Komödie "Schule" spielte sie neben Daniel Brühl und Jasmin Schwiers. 2004 war Lavinia Wilson in "Stimmen III" zu sehen. Für ihre Rolle in dem Kinofilm "Allein" (2004), in dem sie eine junge Frau spielt, die am so genannten Borderline-Syndrom erkrankt ist, wurde Lavinia Wilson mit dem Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet.