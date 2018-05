Liebe und Hass - Ein starkes Familiendrama

Regisseur Johannes Grieser Quelle: ZDF/Michael Böhme



ZDF: Was hat Sie an diesem psychologisch erzählten Familiendrama besonders gereizt?









Johannes Grieser: Eben das Familiendrama. Wie Personen ein halbes Leben lang aneinander vorbeigehen, sich hassen, obwohl sie sich einst geliebt haben, sich sogar zum Töten gezwungen fühlen - und alles nur, weil sie einen perfiden Plan nicht durchschauen können, den einer von ihnen schon vor langer Zeit entworfen und verfolgt hat. Wobei wir wieder beim Krimigenre sind.







ZDF: Was war Ihnen bei der Inszenierung dieses Stoffs wichtiger: Das psychologische Drama oder der Krimi? Grieser: Sicher beides. Das Drama gibt den Schauspielern und mir eine Plattform, die Figuren zu zeichnen, ihre Psyche zu zeichnen. Der Krimi hält das Ganze in einer spannungsreichen Form zusammen.