Lisa Maria Potthoff

Neben Engagements am Münchener Volkstheater und dem Theater Dortmund fand sie rasch den Weg ins Fernsehen. 1999 spielte sie unter anderem in der Komödie "Holstein Lovers", im Drama "Bittere Unschuld" sowie an der Seite von Götz Otto in "Ein Weihnachtsmärchen - Wenn alle Herzen schmelzen". 2001 rückte sie mit der Hauptrolle in dem TV-Thriller "Die Tochter des Kommissars" an der Seite von Herbert Knaup in den Fokus von Kritik und Publikum.