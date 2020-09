Lisa Martinek wurde 1972 in Stuttgart geboren. Bereits während ihrer Schauspielausbildung (1993 bis 1997) an der Hochschule für Musik und Theater, Hamburg, spielte sie am Hamburger Thalia Theater und arbeitete sowohl in Fernseh- als auch Kinoproduktionen mit. Von 1997 bis 2001 war sie im Festengagement am Schauspielhaus Leipzig und gastierte danach am Schauspielhaus in Frankfurt am Main.