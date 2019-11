Lotte Jäger und das tote Mädchen

Lotte Jäger, Oberkommissarin in einer auf ungelöste Altfälle spezialisierten Mordkommission in Potsdam, recherchiert, befragt hartnäckig und stößt auf internationale Jagdgesellschaften mit dubiosen Ritualen. In der Gemengelage von echter und wahrer Liebe, von Freundschaft und Diplomatie versucht sie zusammen mit ihrem "Ossi-Kollegen" Schaake, die wahren Täter noch ausfindig zu machen.



In dem realistischen Film, der auf Grund der Rückblenden auch eine Zeitreise zurück in die DDR darstellt, steht das Schicksal der Opfer stärker im Mittelpunkt als das der Täter.