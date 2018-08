Lotte Jäger und die Tote im Dorf

Spuren sind verwischt, potenzielle Täter ohne Erinnerung. Zu lang war das Fest, zu heftig wurde gefeiert. Der Argwohn in dem Dorf wächst - der Mörder ist unter ihnen, so viel ist sicher. Die Akten wurden nie geschlossen.



Nun, 16 Jahre später, wird dem mittlerweile pensionierten Dahlke ein Video von der damaligen Feier zugeschickt - Absender unbekannt -, und er bittet seinen ehemaligen Kollegen Kurt Schaake und Lotte Jäger um Wiederaufnahme des Falls.



Die Ermittlungen führen die Kommissarin in einen Sumpf aus Misstrauen, Missgunst und Verdrängung. Niemand im Dorf will die Dämonen der Vergangenheit erneut heraufbeschwören, und die Mauer des Schweigens scheint unüberwindbar.



Lotte Jäger weiß nicht mehr, wem sie hier trauen und was sie glauben kann, und beginnt - zunehmend von Unruhezuständen und Panik geplagt -, bald auch an sich selbst zu zweifeln. Doch gemeinsam mit Kurt Schaake forscht und fahndet Lotte Jäger unbeirrt weiter.