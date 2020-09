Lügen haben linke Hände

Was weder Herr Timmermann noch Monas Verleger wissen: Die "do it yourself"-Frau kann nicht einmal eine Glühbirne fachgerecht einschrauben. Tapezieren, Streichen oder Holzdielen abschleifen sind für Mona böhmische Dörfer.





Jetzt ist die Misere groß, und Mona versucht - nicht nur gegenüber dem von ihrem Chef engagierten Handwerker-Trupp unter der Führung von Lars - ihre wenig bis gar nicht vorhandenen handwerklichen Fähigkeiten zu verbergen. Doch leider ist das nicht lange von Erfolg gekrönt.