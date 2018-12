"Man bangt und hofft mit Marthaler und seinem Team"

Ein großes Ermittlerteam macht einen Krimi auf eine Art auch schneller und beweglicher. Es kann in der gleichen Zeit mehr ermittelt werden, viel mehr passieren. Die Diskussionen in der Gruppe sind hitziger, es findet viel Interaktion zwischen den Ermittlern statt. Man hat eine größere Binnenspannung. Die Geschichte ist - auch wenn es reichlich Verwicklungen, Verdächtige, und Nebengeschichten gibt - in vielem ein relativ normaler Serienmörderplot. Was mir von Anfang an besonders gefallen hat, sind die sehr ausgeprägten Spannungsmomente des Romans. Wenn das Ermittlerteam am Bahnhof eine Zeugin abholen soll und nicht weiß, ob sie nicht erschossen wird. Wenn Marthaler in eine Wohnung kommt, in der sich der Mörder noch aufhält, oder wenn die Polizisten dem Mörder eine Falle stellen und dann warten, ob er auch kommt.