Martin Eigler wurde 1964 in Köln geboren. Sein erstes Studium der Germanistik, Theaterwissenschaften und Philosophie absolvierte er an der FU Berlin. Anschließend wechselte Eigler an die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin und studierte hier von 1992 bis 1998 Regie. In dieser Zeit enstanden seine ersten Kurzfilme, bei denen er sowohl die Regie führte als auch das Drehbuch schrieb, wie unter anderem für "Saduj" (1997).