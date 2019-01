Ebenso viel beachtet war Ste­phan Wag­ners Spionage-Drama "Der Stich des Skorpion" (2004), in dem Matthias Brandt an der Seite von Jörg Schüttauf, Martina Gedeck, Hannes Jaenicke und Ulrike Krumbiegel mitwirkte. Der Film "Wie krieg ich meine Mutter groß", ebenfalls unter der Regie von Stephan Wag­ner, wurde 2005 für den Grimme-Preis in der Sektion "Fiktion und Unterhaltung" nominiert.

Auf einem tatsächlichen Fall basierte die hoch gelobte TV-Produktion "In Sachen Kaminski" (2005), in dem Matthias Brandt einen geistig leicht behinderten Vater spielt, der zusammen mit seiner Frau - gespielt von Juliane Köhler - um das Sorgerecht für das gemeinsame Kind kämpft.