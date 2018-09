Sein Fernsehdebüt gab Matthias Koeberlin 1997 in einer "Tatort" -Folge. 2001 war der inzwischen mehrfach ausgezeichnete Schauspieler erstmals auf der Kino-Leinwand zu sehen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der gebürtige Mainzer zu einem der führenden Darsteller entwickelt und steht im In- und Ausland vor der Kamera.