Max von Pufendorf spielt Vincent Gründer in "Tod am Engelstein" (2010)

Quelle: ZDF und Chris Hirschhäuser

Max von Pufendorf wurde in Hilden/Mettmann geboren. Er absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Seit 1998 spielt er Theater. Sein erstes Engagement hatte er von 1999 bis 2001 am Residenztheater München, wo er unter anderem unter Hans Neuenfels und Thirza Bruncken arbeitete.