Meine Familie bringt mich um!

Das kostet unendlich viel Zeit. Und dann ist da noch dieser unerträgliche Gedanke, der Helen kaum mehr aus dem Kopf geht. Denn auf einmal scheint Peter, ihr Mann, verändert - er scheint so frisch, so nett, so gut gelaunt. Bald glaubt Helen fest an eine Affäre. Und sie selbst? Wird sie alt und unattraktiv?



Helens zunehmende Eifersucht, aber auch ihre Doppelbelastung durch den Schlaganfall der Mutter gefährden immer mehr die Existenz der Familiengärtnerei. Und nicht allein das - auch gegenüber den pubertierenden Kindern ist Helen nahezu ratlos. Daniel, 17, und Lizzy, 14, sammeln gerade erste sexuelle Erfahrungen, was Helen jedenfalls bei ihrer Tochter höchst ungeschickt zu verhindern sucht.



Helen hat also mehr als Probleme. Oder ist alles nur Einbildung im Hormonwirrwarr der Wechseljahre? Ihre Welt gerät aus den Fugen, und Helen schlittert immer tiefer in komische, gar peinliche Situationen, bis es schließlich zu einem erlösenden Ausbruch kommt.