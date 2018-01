Michael Wittenborn, geboren 1953, war nach seiner Ausbildung an der Otto-FaIckenberg-Schule in München zunächst an den Wuppertaler Bühnen engagiert. Es folgten Engagements am Landestheater Tübingen und am Staatstheater Stuttgart, wo er intensiv mit Niels-Peter Rudolph arbeitete. 1988 bis1993 war er Ensemblemitglied am Theater Basel und 1993 bis 2000 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Es folgten die Münchner Kammerspiele und das Burgtheater Wien. Zurzeit spielt Michael Wittenborn am Schauspiel Köln in der Intendanz von Karin Beier. 2008/2009 stand er in der Titelrolle von Ibsens "Peer Gynt" auf der Bühne.