2008 folgte Jan Fehses "In jeder Sekunde", in dem sie die weibliche Hauptrolle neben Wotan Wilke Möhring und Sebastian Koch übernahm. 2009 war die Wahlberlinerin in Jorgo Papavassilious "Mörder kennen keine Grenzen" und in der ZDF-Koproduktion "Maria, ihm schmeckt's nicht" nach dem gleichnamigen Roman von Jan Weiler im Kino zu sehen. Im selben Jahr stand sie mit William Shakespeares "Was ihr wollt" in Stuttgart auf der Theaterbühne. 2010 sah man Mina Tander in dem Kinofilm "Zeiten ändern dich", die Geschichte des Musikers Bushido, sowie in einer Folge der ZDF-Reihe "Nachtschicht".