Minh-Khai Phan-Thi

Aufgewachsen in Darmstadt, später in München, zeigte die Tochter vietnamesischer Einwanderer schon früh ein vielseitiges und kreatives Talent: Sie spielte Flöte und Geige, war Chefredakteurin einer Schülerzeitung, tanzte Jazz-Dance und begeisterte sich für Kung-Fu. Als sie drei Jahre alt war, sang sie auf einem vietnamesischen Neujahrsfest in Frankfurt zum ersten Mal vor Publikum ein Kinderlied. Seitdem hatte sie den Wunsch, auf der Bühne zu stehen. Nach dem Abitur machte sie verschiedene Praktika, bis sie mit Anfang 20 von Holger Roost-Marcias für das Fernsehen entdeckt wurde.1994 ging Minh-Kai Phan-Thi zum ersten Mal als Moderatorin auf Sendung und wurde anderthalb Jahre später das Gesicht von VIVA 2. Nach ihrem Ausstieg 1998 bei dem Musiksender legte sie eine fast einjährige kreative Pause ein und widmete sich verstärkt dem Schauspiel. Bereits 1996 spielte sie erste Hauptrollen in Fernsehfilmen.