Misel Maticevic als Dr. Gennaro Kauner in "Die Hebamme - Auf Leben und Tod" (2010) Quelle: ZDF und Christian Hartmann

Der 1970 in Berlin geborene Schauspieler Misel Maticevic absolvierte seine Ausbildung von 1994 bis 1998 an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Babelsberg. Von 1996 bis 1999 spielte er unter anderem am Berliner Ensemble, am Deutschen Theater Berlin und am Kleist Theater, Frankfurt an der Oder.