Mord geht immer - Der Koch ist tot

Tatsächlich scheint jeder aus der Küchencrew, unter anderen Pascal Kemper und Olga Porizkova, sowie die Restaurantbesitzerin Ines Fechner ein eigenes Süppchen zu kochen, und der Tote hat vor seinem Ableben dabei kräftig mitgerührt.



Mit ihren sympathisch-verschrobenen Verhörmethoden findet Maxxie heraus, dass sowohl der tote Koch als auch noch zwei seiner Kollegen, Julia Kindt und Thomas Ross, die Messer gewetzt hatten, um die Nachfolge des cholerischen Küchenchefs Peter Grünweg anzutreten. Der wiederum war nicht nur auf die Kochkünste des Toten eifersüchtig, sondern auch auf dessen Beziehung zu seiner Noch-Ehefrau: der Restaurantbesitzerin. Die einte mit dem Toten auch noch ein berufliches Geheimnis über die Zukunft des kriselnden Restaurants.



Aber auch ein mysteriöser Gast, der kurz vor dem Mord mit dem Opfer in Streit geraten war, gesellt sich unter die Verdächtigen. Dieser Gast ist in Wahrheit der Restaurantkritiker Jürgen Mattschiess, dessen gnadenlose Verrisse Existenzen zerstören können. Umso pikanter ist es, dass ihm in letzter Zeit Bestechlichkeit nachgesagt wird. Als ein zweiter Mord die Küchencrew weiter dezimiert, kochen die Emotionen so richtig über.



Maxxie steht bei den Ermittlungen zusätzlich unter Druck, weil sie dummerweise noch eine andere Aufgabe übernommen hat: Sie soll die Feier des Dienstjubiläums ihres Chefs Bodo Wehner organisieren, dem Maxxies unberechenbare und provozierende Art schon immer sauer aufgestoßen ist.