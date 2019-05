Mord in bester Familie

Am Geburtstagsabend ihres Vaters quartiert sie sich in den Bergen in der geliebten alten Jagdhütte ein. Dort wird sie am nächsten Tag schwer verletzt gefunden. Alle glauben, sie sei in der Nacht unglücklich in die Schlucht gestürzt, doch Katrin behauptet hartnäckig, jemand habe sie gestoßen. Kommissar Westphal findet zunächst keine schlüssigen Beweise für Katrins Behauptung.





In Verdacht gerät Christian, Manuelas Ex-Mann, den der alte Lorenz seinerzeit wegen einer angeblichen Geldunterschlagung aus der Firma und aus der Familie geworfen hat. Christian kommt nach acht Jahren zurück, um seinen Sohn Daniel zu treffen und um seine Unschuld zu beweisen. Doch der alte Lorenz will ihn nicht bei der Familie sehen und bedroht ihn, die Stadt zu verlassen. Katrin versucht zwischen Christian und seinem Sohn zu vermitteln.