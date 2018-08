Er würde die Verantwortung für beide Dörfer gern übernehmen, doch der Posten ist an eine Bedingung geknüpft: Er soll endlich seine Lebensgefährtin Petra Koslowski heiraten, mit der er in wilder Ehe lebt. Doch Petra hält von der Idee überhaupt nichts.



Sie glaubt weder an Gott, noch sieht sie sich als Pfarrersfrau beim Ausrichten von Seniorennachmittagen und Gemeindeflohmärkten.



Pröbstin Frederike Murrmann macht jedoch unmissverständlich klar, dass Hans-Uwe seine privaten Verhältnisse in Ordnung bringen muss, sonst wird der Kirchenvorstand von Norderup dem Plan nicht zustimmen.



Als Petra endlich soweit ist, doch über ihren Schatten zu springen, taucht ihr Sohn Mikis auf, zu dem sie ein angespanntes Verhältnis hat. Im Schlepptau hat er seinen Vater Dimitris - Petras Jugendliebe aus Griechenland.



"Nägel mit Köppen" erzählt mit dem gleichen liebevollen Blick wie "Butter bei die Fische" vom Leben und Lieben in Kappeln in der norddeutschen Provinz. Im Mittelpunkt der turbulenten Flachland-Komödie steht wieder das ungleiche Paar: die nicht auf den Mund gefallene "Ruhrpottpflanze" Petra Koslowski und der eher schweigsame Schleswig-Holsteiner Dorfpastor Hans-Uwe Petersen.