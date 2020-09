Auch international ist Natalia Wörner inzwischen eine gefragte Darstellerin. In der US-Mini-Serie "Die Säulen der Erde" spielt sie in Ridley Scotts Verfilmung von Ken Follets gleichnamigem Bestseller eine der Hauptrollen.



Natalia Wörner tauscht immer wieder das Set gegen die Theaterbühne. Sie war in verschiedenen Rollen in den Hamburger Kammerspielen zu sehen und gastierte unter anderem am Deutschen Theater in Berlin. 2009 stand sie in Patrick Marbers "Hautnah" am Berliner Renaissance Theater auf der Bühne. Neben ihrem schauspielerischen Engagement gründete Natalia Wörner 2005 die Tsunami Direkthilfe e.V. und ist seit 2006 Botschafterin für die Kindernothilfe e.V.