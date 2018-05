Niemand ist eine Insel

Nicht allein die Presse bedrängt sie wegen ihrer neuen Filmrolle "Medea", auch Filmproduzent Gerber setzt die Schauspielerin zunehmend unter Druck. Sylvia darf auf keinen Fall die bevorstehenden Dreharbeiten gefährden. Und so flüchtet sich der getriebene Star am Filmset in die Arbeit. Doch zusehends verliert die so souveräne Frau jegliche Kontrolle über ihr Leben. Wird ihre Tochter Nele jemals wieder gesund? Und wer erpresst Sylvia?