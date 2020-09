Nina Kronjäger spielt Sylvia in "Tod am Engelstein" (2010)

Quelle: ZDF und Chris Hirschhäuser

Nina Kronjäger wurde 1967 in Marburg an der Lahn geboren und absolvierte ihre Schauspielausbildung von 1986 bis 1990 an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Es folgten bis 1992 ein halbes Dutzend Rollen am Schauspielhaus Kiel. Danach spielte sie in verschiedenen Theaterstücken, unter anderem am Schauspielhaus Zürich (1992/1993) und im Theater am Turm in Frankfurt (1993/1995).