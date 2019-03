Nina Kunzendorf wurde 1971 in Mannheim geboren und absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Es folgten Engagements am Nationaltheater Mannheim, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und an den Münchner Kammerspielen. Auch vor der Kamera zeigte sie ihre Vielseitigkeit. So drehte sie 2001 mit Jo Baier den TV-Film "Verlorenes Land", der sie 2003 nochmals für "Stauffenberg" engagierte. Es folgten 2002 der TV-Film "Treibjagd" (Regie: Ulrich Stark) und der Kinofilm "Rosenstraße" (Regie: Margarethe von Trotta).