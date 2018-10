"Optimal wäre es, Jung und Alt zu vernetzen"

Rita Russek: Durchaus, obwohl ich langsam das Gefühl habe, dass die Tendenz, die so genannten Alten durch junge Leute zu ersetzen, rückläufig ist. Vielleicht müssen die jungen Leute bald mehr Angst vor den Alten haben als umgekehrt! Ich habe den Eindruck, dass man sich wieder auf Erfahrung, auf über Jahre erworbene Fertigkeiten und auf Glaubwürdigkeit besinnt, die ältere Menschen doch viel eher ausstrahlen können als junge. In der Modebranche, in der unser Film spielt, spitzt sich diese Thematik natürlich zu.

Mode verbindet man gemeinhin mit jungen, schlanken, schönen, faltenlosen Menschen, und das gilt nicht nur für diejenigen, die die Mode tragen, sondern auch für die Einkäufer. Insofern ist das Umfeld, in dem "Ihr mich auch" spielt, ein guter Teppich, um das Problem, mit dem viele Menschen, vor allem Frauen konfrontiert sind, wieder einmal ins Bewusstsein zu rücken. Trotz meines leisen, optimistischen Gefühls, dass sich hier und da die Haltung einiger Chefs ändert, sind bestimmte Angebote in einem gewissen Alter nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Optimal wäre es aus meiner Sicht, Jung und Alt zu vernetzen. Das ist die Zukunft.