1984 begann er, an der Niederdeutschen Bühne in Flensburg zu spielen. Ab 1989 arbeitete Peter Heinrich Brix als freier Schauspieler in Hamburg. Drei Jahre lang nahm er Sprechunterricht bei Professor Anne Marcks. Nach Engagements am Ernst-Deutsch-Theater und am Theater im Zimmer in Hamburg, sowie vielen Hörspiel- und Synchronarbeiten, ist Peter Heinrich Brix ab 1994 fast ausschließlich fürs Fernsehen tätig. Von 1995 bis 2009 übernahm er die Rolle des Lothar Krüger im "Großstadtrevier". An der Seite seines Kollegen Jan Fedder seit 1998 auch die Hauptrolle des Bauern Tönnsen in der Kultserie "Neues aus Büttenwarder".