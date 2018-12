Peter Lerchbaumer als "Tobias Falk" in "Tod einer Schülerin" (2010)

Peter Lerchbaumer erhielt seine Ausbildung an der Schauspielschule Kraus in Wien. Von 1966 bis 1968 war er am Burgtheater in Wien engagiert. Danach spielte er auf den Bühnen Regensburg, Freiburg, Heidelberg, Volksbühne Berlin, Basel, Zürich, Schauspielhaus Wien, Bonn, Schauspielhaus Hamburg. Von 1990 bis 2001 war Peter Lerchbaumer festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus Frankfurt/Main und arbeitete auch als Regisseur und Schauspiellehrer. Bereits während seines Engagements am Burgtheater konnte man ihn im Kabarett "Wiener Werkl" auf der Bühne sehen. Er war zudem Gründungsmitglied des Kabaretts "Die Springmäuse".