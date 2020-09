Peter Prager

Quelle: ZDF und GORDON Photography

Peter Prager wurde 1952 in Leipzig geboren. Seine Ausbildung als Schauspieler erhielt er von 1972 bis 1976 an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. Nach dem Diplom folgten Engagements unter anderem an den Städtischen Theatern Leipzig, am Volkstheater Rostock, dem Landestheater Altenburg und am Stadttheater Würzburg.