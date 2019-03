Dort arbeitete sie in Inszenierungen namhafter Regisseure wie Jürgen Flimm ("Marija"), Luc Bondy ("Die See"), Kurt Meisel ("Anatol" und "Liebelei") und Ingmar Bergman ("Nora" und "Szenen einer Ehe"). Darüber hinaus war Rita Russek selbst als Regisseurin tätig, zum Beispiel bei "Tartuffe" und "Die letzten Tage des Don Juan" - beide für die Städtischen Bühnen Augsburg - und inszenierte "Szenen einer Ehe" an vielen internationalen Theatern, darunter das Wyndhams Theatre in London, Ha Cameri in Tel Aviv, das Théâtre Populaire du Quebec Montreal und das Théâtre de la Madeleine in Paris. 1996 wurde sie in Paris für die beste Regie von "Szenen einer Ehe" für den "Prix Molière" nominiert.