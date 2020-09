"Schurken spielen macht grundsätzlich viel Spaß"

Bär: "Tatort"-Kommissar zu sein ist für jeden Schauspieler ein "goldener" Arbeitsplatz, aber ein goldener Käfig muss es nicht sein, das lässt sich meiner Meinung nach mitgestalten. Schauspieler zu sein birgt so viele Möglichkeiten, in anderen Filmproduktionen, Hörbüchern oder Hörspielen seine Facetten auszuspielen - natürlich nur so lange auch so tolle Angebote kommen wie die "Nachtschicht".