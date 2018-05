Es gibt Filme, die entwickeln bei mir den "Aha-Effekt" erst, wenn ich dran arbeite. Hier war das die Einsicht, dass man die Entwicklung seines Kindes nur begünstigen kann. Aber sie bleibt ein großes Geheimnis, eine Überraschung. Wir Eltern sind, so idiotisch das vor diesem Kontext klingen mag, nur teilnehmende Beobachter. "Es ist Ihr Sohn! Es sind Ihre Gene! Und das können Sie nicht akzeptieren!", wirft die Anwältin an einer Stelle dem vor Lukas und der Familie weglaufenden Vater vor. Inwieweit sind wir verantwortlich für unsere Kinder, im Guten wie im Bösen? Das ist die Kernfrage, die sich nicht nur der Vater in unserem Film stellt. Ich glaube, sie berührt jeden, der Kinder hat.