"Solche Rollen sind ein Geschenk"

ZDF: Frau Uhl, Tanja Bartko wirkt immer ein wenig entrückt, als würde sie in einer Parallelwelt leben. Eine Frau, die sich ganz offensichtlich immer an der Grenze bewegt. War es das, was Sie an dieser Rolle reizte?







Nadja Uhl: Für einen Schauspieler sind solche Rollen natürlich ein Geschenk: Eine in sich zerrissene Figur spielen zu dürfen, eine Frau, die sich derart in Extremen bewegt wie es Tanja Bartko tut, ist eine spannende Erfahrung und schöne Herausforderung zugleich. So macht der Beruf Spaß!