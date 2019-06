Spreewaldkrimi - Eine tödliche Legende

In den Klagen von Alt-Eigentümern auf Rückgabe des verstaatlichten Grund und Bodens findet er diesen vielversprechenden Ermittlungsansatz. Zu DDR-Zeiten hatte man Grund und Boden von Republikflüchtigen enteignet und in Volkseigentum verwandelt. Mit der Wende wurde es in Privateigentum verdienter Genossen gegeben, und damit wurde altes Unrecht in neues Unrecht verwandelt. In vielen Fällen haben die rechtmäßigen Besitzer die Grundstücke bis heute nicht zurück erhalten.



Die Geheimnisse der Vergangenheit verdichten sich und führen bis in die Gegenwart und zu gegenseitigen Verdächtigungen in der Spreewaldgemeinde. Es gibt Morddrohungen. Kommissar Krüger hat alle Mühe, in den Verstrickungen alter Mythen und Sagen dem Täter auf die Spur zu kommen und den selbst ernannten "Schlangenkönig" zu überführen.