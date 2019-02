Tobias Moretti

1986 wechselte er zum Ensemble der Münchner Kammerspiele; hier feierte er Erfolge in diversen Titelrollen, so etwa "Troilus und Cressida" (Dieter Dorn), Achternbuschs "Der Frosch" sowie Hans Lietzaus letzter Inszenierung, dem "Theatermacher" von Thomas Bernhard. Nach ersten Gastspielen in Wien - "Verschwender" und "Victor oder Die Kinder an die Macht" an der Josefstadt - debütierte er 1995 am Wiener Burgtheater in Anton Tschechows "Der Heiratsantrag" mit Anne Bennent.