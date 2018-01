Tod einer Polizistin

Zwar schwor Keller vor Gericht, unschuldig zu sein, doch niemand hatte ihm geglaubt. Und letztlich bestätigte Günther Lehmann, als dritter Polizist bei der Schießerei anwesend, Theweleits Aussage, dass es ein kaltblütiger und bewusst begangener Mord war. Nun scheint die Angst berechtigt, dass Keller sich an Theweleit rächen will. Das hatte er im Gerichtssaal damals zumindest geschworen.



Keller gilt als brandgefährlicher Mann, und der Flüchtige hat scheinbar noch ein paar offene Rechnungen. Während die SOKO um Kommissar Lehmann mit großer Beharrlichkeit den Flüchtigen sucht, wird Theweleit unter polizeiliche Bewachung gestellt und in die Obhut der jungen Polizistin Lena Frey gegeben, ein Umstand, der ihm zutiefst widerstrebt.



Zunächst scheinen Recht und Unrecht klar verteilt, doch dann stellt sich der jungen Polizistin Lena Frey plötzlich die Frage: Was ist damals vor 15 Jahren wirklich geschehen?