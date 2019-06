Tödliche Gefühle

Alles deutet auf Karl als Täter hin. Nach dem Unfalltod ihrer gemeinsamen Tochter Laura wurden die Ehepartner einander zunehmend fremd. Dass Karl am Tag des Unfalls nicht, wie verabredet, auf die Kleine aufgepasst hatte, sondern im Bett der Nachbarin lag, ließ Tina damals unerwähnt, aber angesichts ihrer immer größer werdenden Eheprobleme erwachte in ihr der Wunsch nach einer Affäre. War es also ein Mord aus Eifersucht? Da stößt Pola auf einen Hinweis, der alles auf den Kopf stellt.