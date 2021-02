Tödliche Gier

Jetzt wagt die Familie einen Neuanfang in einem Dorf in der Nähe von Hamburg, wo Claudia eine Apotheke übernehmen kann. Unterdessen brechen vier Strafgefangene aus der JVA Hamburg aus. Einer von ihnen hat vor Jahren einen Diamantenraub begangen und seine hochkarätige Beute in der Ruine der dortigen Kirche versteckt. Die ist mittlerweile wiederhergestellt und Manfred Bahnert der amtierende Pastor.



Die vier Ausbrecher wollen jetzt die Beute holen. Auf der Flucht wird der Diamantendieb Harry Dombrowski erschossen und kann seinen Kumpeln Hanno Pottek, Armin Wiesner und Robert Vollmer nicht mehr sagen, wo genau die Diamanten in der Kirche liegen. Die drei Gangster verstecken sich tagsüber im Gebäude und machen sich nachts auf die Suche.



Manfred und Claudia sind ahnungslos. Doch dann entdeckt Manfred nachts Licht in der Kirche und stößt auf die drei Gangster. Die nehmen den Pastor und seine gesamte Familie als Geiseln, denn ohne Beute können sie sich nicht ins Ausland absetzen. Manfred soll ihnen bei den Ausgrabungen in der Kirche helfen. Er versucht, Zwietracht unter den Gangstern zu stiften, aber die durchschauen sein Spiel und befördern stattdessen die familiären Konflikte zwischen Manfred, Claudia, der großen Tochter Svenja und dem pubertierenden Sohn Marius.



In der Gemeinde entsteht der Eindruck, dass mit dem neuen Pastor und der Kirche etwas nicht stimmt. Erst reagieren die Leute mit Zorn gegen die Familie des Neuankömmlings, aber einige wenige spüren, dass die Bahnerts vielleicht ihre Hilfe brauchen. Als Manfred und Claudia endlich gegen die Gangster vorgehen und die Flucht wagen, bekommen sie unerwartete Hilfe aus dem Dorf.