Trau' niemals Deinem Chef

Oskar kocht, denn schon von Beginn an ist ihm klar, dass Bluhm zwar jede Menge Verkaufstalent besitzt, aber von der Führung eines Unternehmens keine Ahnung hat. Zum Glück hat Oskar ein schönes Zuhause, das ihm Abstand von den Widrigkeiten des Berufslebens verschafft. Zumindest bislang, denn zu seinem Entsetzen muss Oskar feststellen, dass Bluhm ausgerechnet in das Nachbarhaus einzieht. Eine schwierige Situation für den gebeutelten Musterangestellten. Mit allen Tricks will er nämlich verhindern, dass seine geliebte Frau Mona von der gescheiterten Beförderung erfährt.



Doch zunächst besteht in dieser Hinsicht keine Gefahr, denn Mona ist ganz und gar mit der Restaurierung ihres geerbten Hauses beschäftigt. Oskar wird schwindelig, wenn er allein die Kosten für die Natursteinfliesen überschlägt. Er ahnt, dass er die Rechnungen bald nicht mehr begleichen können wird.



Seine Tochter Marie hingegen findet den neuen Nachbarn total attraktiv. Ein Albtraum für ihren Vater, der sich nach Maries gescheiterter erster Beziehung verpflichtet fühlt, seine alleinerziehende Tochter gegen jeden Hallodri zu verteidigen. Und natürlich kann ein Senkrechtstarter wie Bluhm in Oskars Augen keine ernsthaften Absichten verfolgen.



Vor allem in der Firma leidet Oskar tagtäglich unter Raphaels Reformeifer. Alles, was Oskar in den vergangenen Jahren mühsam und durchaus mit Erfolg aufgebaut hat, droht der ehrgeizige Geschäftsführer nun zu zerstören. Ein neuer Wind weht durch das Unternehmen. Das gegenseitige "Du" ist ein "Must" und die Codecard in der Kantine ein "Must have". Um das Zwischenmenschliche so richtig in Schwung zu bringen, trifft sich die Abteilung zur Morgengymnastik.



Aber nicht mit Oskar Moedebeck! Allerdings gefährdet seine Blockadehaltung letztendlich seinen Arbeitsplatz. Wenn er nicht mit Bluhm kooperiert, könnte die Sache für ihn schlecht ausgehen.