Über die Doppelrolle als Autor und Regisseur

Schlichter: Ein Autor kann in ein paar Sekunden den für eine Produktion fatalen Satz schreiben: "Die Bankfiliale am Ku-Damm wird von mehreren Polizeieinheiten abgeriegelt, während der Wagen des SEK-Einsatzleiters über den Bürgersteig vor den Eingang der Bank rast und direkt vor den verschreckten Bankkunden bremst."

Das kann ein sehr schönes Bild in einem Film mit einem höheren Budget sein. In unserem Fall stand die Bank schlussendlich in einer kleineren Straße und die mittlerweile nur noch 10 Polizisten wurden nach ein paar Überlegungen, wie alles machbar wäre, erst auf 5 Polizisten reduziert und am Ende einfach ganz gestrichen. Und das war auch konsequent und für die Geschichte total in Ordnung. Für den Produzenten war dieser Film mit fast täglichen Motivwechseln und tagelangen Autorasereien ohnehin schon eine wirklich harte Herausforderung. Für das Team und die Darsteller übrigens auch.