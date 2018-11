Ulrich Noethen als Joe Jessen in "Neben der Spur - Adrenalin" (2014) Quelle: ZDF und Georges Pauly

Ulrich Noethen, in München geboren und im Schwäbischen aufgewachsen, studierte Schauspiel an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Nach seinem Bühnen-Debüt 1986 an den Städtischen Bühnen in Freiburg im Breisgau wechselte er 1988 ans Kölner Schauspiel. Dort spielte er unter anderem in "Butterbrot" (Regie: Joachim Lux), "Hamlet" (Regie: Frank Castorf) und "Liebe Jelena Sergejewna" (Regie: Max Färberböck). Von 1989 bis 1993 war Noethen dann bei den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin unter Vertrag, wo er Parts in "Faust" (Regie: Alfred Kirchner), "Böhmen am Meer" (Regie: Thomas Langhoff) und "Ein Sommernachtstraum" (Regie: Hans Neuenfels) übernahm.