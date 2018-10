Ausgangspunkt der Karriere von Ulrike Kriener war die Hamburger Schauspielschule, die sie von 1976 bis 1979 besuchte. Ein festes Engagement am experimentierfreudigen Stadttheater Moers schloss sich an. 1983 zog es die gebürtige Bottroperin in den Süden Deutschlands, wo sie in Freiburg drei Jahre in einer eigenen Theatergruppe spielte, am dortigen Stadttheater und später im Residenztheater München gastierte.