Natalia Wörner hat nicht nur Erfahrung im Theater, Fernsehen und Kino. Bevor die klassische Schönheit als Schauspielerin Fuß fasste, war sie als internationales Model erfolgreich. Sie arbeitete in Paris, Mailand, New York, Zürich und Wien, um sich ihre Ausbildung als Schauspielerin am renommierten Lee Strasberg Actor's Studio in New York leisten zu können. Bis heute steht sie immer wieder auf der Bühne und engagiert sich für Kinder in Not. Seit 2006 ist sie ein- bis zweimal im Jahr als Kommissarin Jana Winter in der Hauptrolle der Fernsehfilmreihe "Unter anderen Umständen" zu sehen.

Bildquelle: ZDF/Mathias Bothor