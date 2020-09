Uwe Kockisch wurde in Cottbus geboren und absolvierte sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Mehr als 20 Jahre war er an den renommierten Berliner Bühnen "Maxim Gorki Theater" und "Schaubühne am Lehniner Platz" engagiert. Dort spielte er unzählige Hauptrollen unter der Regie von Thomas Langhoff, Luc Bondy und Robert Wilson.