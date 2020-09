"Viel Ungeklärtes und Ungesagtes in der Familie"

Brandt: Interessant finde ich, wie eine sehr persönliche Krise auf einmal öffentlich wird. Und wie dadurch die eigentlich Beteiligten gar keine Möglichkeit mehr haben, einen eigenen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen. Ein Großteil der Spannung kommt für den Zuschauer nicht nur aus der Frage nach dem Täter, sondern auch aus dem, was zwischen den Familienmitgliedern zu beobachten ist an Liebe, Verletzungen, Vertrauen, Misstrauen, Nähe, Distanz. Die Bergers werden ja in eine Situation extremer Anspannung katapultiert, von Null auf Hundert sozusagen. Das ist schon interessant zu schauen, wie die darauf reagieren. Und zwar sowohl als Ganzes wie auch in jeder einzelnen Beziehung innerhalb dieser Familie.