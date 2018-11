Walter Sittler wurde 1952 in Chicago (USA) geboren. Nach Schule, Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Peru absolvierte er von 1978 bis 1981 eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Danach hatte Walter Sittler zwei jeweils siebenjährige feste Engagements am Nationaltheater Mannheim und am Staatstheater Stuttgart, wo er mit Regisseuren wie Jürgen Bosse, Christof Loy, Martin Kusej, Harald Clemen und anderen zusammengearbeitet hat.