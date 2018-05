"Wenn eine Mutter ihr Kind weggibt, lässt sie das niemals los"

ZDF: Könnten Sie sich selbst eine Adoption vorstellen? Ein Kind in Pflege nehmen?







Ferres: Es gab Punkte in meinem Leben, da habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, ein Kind in Pflege zu nehmen oder zu adoptieren. Derzeit bin ich jedoch glücklich mit der Situation, wie sie ist.







ZDF: Wie war der Dreh mit Kostja Ullmann und Thomas Sarbacher?







Ferres: Kostja kannte ich schon vom Dreh zu "Das Wunder von Berlin". Wir haben eine ganz herzliche und humorvolle Art und Weise, eine große Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander. Trotz der Schwere der Thematik gab es Momente, in denen wir viel miteinander gelacht haben. Thomas Sarbacher habe ich erst im Rahmen dieses Films kennengelernt. Anfangs waren wir beide etwas schüchtern, konnten uns dann aber schnell auf die notwendige Nähe einlassen, um die Szenen glaubwürdig umsetzen zu können.