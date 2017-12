"Wir haben als Ehepaar ganz wunderbar miteinander funktioniert"

ZDF: Man sieht Sie häufiger in ernsthaften Rollen. Würden Sie gerne öfter Ihr komisches Talent ausleben? Thomalla: Das stimmt so nicht! Ich habe in den vergangenen Jahren auch immer wieder Hauptrollen in Komödien gespielt. Eva Saalefeld im "Tatort" ist das, was man als eine ernsthafte Rolle bezeichnet. Aber gerade habe ich für das ZDF "Die Dorfhelferin" abgedreht und spiele dort eine Frau, die zwischen den Genres wandert. Und auch die Rolle der bösen Stiefmutter in "Aschenputtel", das man Weihnachten im ZDF sehen kann, ist nicht nur komisch und hat mir sehr großes Vergnügen bereitet. Grundsätzlich entscheide ich bei einem Filmangebot: Macht es mir Spaß, die Rolle zu spielen, oder nicht!